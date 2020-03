Pero mientras, no es conveniente perder la forma. "El problema es administrar el tiempo. No sabemos cuándo regresará (la competición) y no es tan fácil gestionar las semanas sin tener la fecha de vuelta", apunta Pascal Gastien, entrenador del Clermont (2ª división). "Habrá que hacer una gran preparación física para volver a empezar. Si vuelve en mayo, habrá una avalancha de partidos".