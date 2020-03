Actualiza con reporte de equipos en cuarentena y reacción de Lebron James y Millsap ///San Francisco, 12 Mar 2020 (AFP) - La NBA suspendió el miércoles indefinidamente la temporada después de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo en un test por coronavirus, convirtiéndose en la primera liga que toma esta medida frente al avance de la pandemia en Estados Unidos.Ni la NBA ni los Jazz han identificado al jugador que dio el positivo, mientras medios como ESPN señalaron que se trata del pívot francés Rudy Gobert, a quien varios jugadores y entrenadores de la NBA enviaron mensajes de apoyo.La NBA anunció la suspensión del campeonato poco después de la abrupta cancelación del partido que iban a disputar los Jazz ante los Thunder en Oklahoma City. Cuando los jugadores ya se encontraban en la cancha listos para el salto inicial, desde la megafonía se anunció que el choque se suspendía por "circunstancias imprevistas", generando una gran confusión en el Cheaspeake Arena.Poco después la NBA reportó que "un jugador de los Utah Jazz ha dado positivo preliminarmente por COVID-19" y que ese resultado "se dio a conocer poco antes del inicio del partido"."La NBA suspende la temporada después de los juegos de esta noche", anunció el organismo en el comunicado."La NBA usará este parón para determinar los próximos pasos a dar respecto a la pandemia de coronavirus", señaló.Según personas que han hablado con Gobert, quien era baja en el partido ante Oklahoma "por enfermedad", el pívot dos veces ganador del premio al Mejor Jugador Defensivo de la NBA se encuentra en buen estado e incluso estaba listo para jugar el partido si el test no hubiera salido positivo."Acabo de hablar por teléfono con Rudy", escribió en Twitter su compañero en la selección francesa, Evan Fournier, de los Orlando Magic. "Él está bien. Vamos a no tener pánico".También el base canadiense Jamal Murray (Denver Nuggets) le envió un mensaje: "Rezando por "Rudy Gobert. Espero que el grandullón esté bien".La decisión tuvo un gran impacto en el universo NBA, que todavía se resiente del duro golpe sufrido por la inesperada muerte de Kobe Bryant en enero. "Estamos cancelando eventos deportivos, escuela, trabajo de oficina, etc. ¡Lo que realmente necesitamos cancelar es 2020! Maldita sea, han sido tres meses muy duros", escribió la estrella de Los Angeles Lakers Lebron James en Twitter."Es una situación alarmante. Todo el mundo está en shock", resumió Paul Millsap, de los Nuggets. - Equipos en cuarentena - A diferencia de otras competiciones, la NBA había mantenido su programa de partidos con público. Según reportó ESPN, en la reunión del miércoles entre la liga y los dueños de las 30 franquicias, éstos se inclinaban mayoritariamente hacia seguir con la competición a puerta cerrada, unos planes que se vinieron abajo con el positivo en los Jazz.La liga señaló que el jugador de las Jazz afectado no se encontraba este miércoles en la cancha de los Thunder.Según los Jazz, ese jugador se hizo la mañana del miércoles un test por influenza y salió negativo pero, pese a que los síntomas iban disminuyendo, se decidió por precaución hacerle la prueba por coronavirus y el resultado llegó justo antes del duelo.A los jugadores de los Jazz se les practicaron tests en el mismo pabellón para determinar si alguno de ellos fue contagiado. Otros equipos contra los que tuvieron partidos en los últimos 10 días informaron a sus plantillas de que deben ponerse en cuarentena como medida de precaución.En ese periodo, los Jazz jugaron contra los Cleveland Cavaliers (2 de marzo), New York Knicks (4), Boston Celtics (6), Detroit Pistons (7) y Toronto Raptors (9).El último partido del miércoles, entre los New Orleans Pelicans y los Kings en Sacramento, fue también pospuesto debido a que uno de los árbitros fue juez en un partido previo de los Jazz. - Presión de autoridades - Presionados por autoridades locales que quieren evitar las concentraciones multitudinarias, la NBA y otros campeonatos se vieron empujados este miércoles a tomar las primeras medidas drásticas en Estados Unidos, donde hasta ahora solo se había registrado la cancelación del prestigioso torneo de tenis de Indian Wells.En la mañana, los Golden State Warriors fueron el primer equipo de básquetbol en anunciar el cierre de su cancha para el partido del jueves ante Brooklyn Nets.Los Warriors tomaron esa decisión poco después de que la alcaldía de San Francisco prohibiera durante al menos dos semanas los eventos que concentraran más de un millar de personas.- 'March Madness' sin público - En el básquetbol universitario, el campeonato final, conocido como 'March Madness', se tendrá que jugar con las gradas vacías. Este evento es uno de los más populares del calendario deportivo estadounidense, con unos 100 millones de espectadores.En la MLS, por su parte, se suspendieron los partidos del 21 de marzo entre Seattle Sounders y Dallas FC y entre San Jose Earthquakes y Sporting Kansas City. El anuncio de Seattle llegó también después de que el gobernador estatal, Jay Inslee, prohibiera en esa ciudad las reuniones de más de 250 personas durante el mes de marzo.Ante el avance de la pandemia en Estados Unidos, donde se han registrado más de 1.300 contagios y al menos 38 muertes, el gobierno estadounidense endureció sus medidas prohibiendo el miércoles entrar al país a extranjeros procedentes de Europa. gbv/zm -------------------------------------------------------------