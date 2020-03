No me atrevería a decir eso. Todos los ministros de salud están trabajando con nosotros, tuvimos una videoconferencia con ellos el lunes junto con la directora de la OPS. Los jefes de Estado están atentos. Latinoamérica es resiliente. Pasó por la epidemia de H1N1 y de zika y los sistemas no colapsaron, por lo que estamos bastante seguros de nuestros sistemas de salud. Siempre pueden mejorar, pero pueden enfrentar esto.