SIN PROCEDENCIA - La propagación del coronavirus provocó una interrupción de la Liga de Campeones de fútbol por primera vez, con el muy esperado partido entre el Manchester City y el Real Madrid como uno de los dos que fueron pospuestos. La UEFA también está cerca de decidir si pospone o no la Eurocopa para 2021, revela a The Associated Press una persona al tanto de la situación. Por Rob Harris y Steve Douglas. 658 palabras. AP Fotos. ENVIADO.