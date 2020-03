Fotos de José JORDÁN ///Valencia, España, 11 Mar 2020 (AFP) - Ante la epidemia de coronavirus, las autoridades de Valencia aplazaron la popular fiesta de Las Fallas. Ahora la ciudad se pregunta qué hacer con los gigantes monumentos en plazas y calles que debían ser quemados y que los artistas rehúsan desmontar por los costes.En algunos casos de más de diez metros, muchos 'ninots' (muñecos en valenciano) habían sido plantados ya en lugares públicos de Valencia (este) para Las Fallas, del 15 hasta el 19 de marzo, día en que estas figuras de cartón, papel o poliestireno son incineradas para celebrar la llegada de la primavera, en una tradición que ha perdurado por siglos.Pero la noche del martes las autoridades regionales anunciaron que se postergaba la fiesta, inscrita en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO y que suele atraer a un millón de visitantes. No ha sido suspendida ningún año desde el fin de la guerra civil española (1936-1939)."La voluntad de la Generalitat (gobierno regional) es propiciar que estas fiestas se puedan realizar durante este año", dijo este miércoles a la cadena pública TVE el presidente regional de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, sin precisar una fecha por no saber "cómo va evolucionar la epidemia" del nuevo coronavirus, que en España ya deja 2.128 casos y 47 muertos.El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ofreció hasta tanto se aclare el panorama el centro de convenciones de la ciudad de 800.000 habitantes como "almacén temporal" de los monumentos, que suelen ser representaciones satíricas de acontecimientos actuales o personajes famosos, en ocasiones elaborados durante todo un año.Pero sus fabricantes respondieron este miércoles: "Aconsejamos a compañeras y compañeros artistas falleros ni desmontar ni retirar ninguna falla (monumento) o elemento que esté en las calles" hasta tanto no esté garantizado "quién se hace cargo de tales trabajos de desmontaje y almacenamiento", labores con "alto coste material y riesgo", advirtió el Gremio de Artistas Falleros en un comunicado."Lo más razonable dada la situación de fallas ya terminadas y transportes hechos, es terminar de plantar y quemar las fallas dentro de las fechas habituales", agregó el comunicado sobre unas figuras que fabrican unas 380 organizaciones vecinales con un presupuesto este año de 7,8 millones de euros, 20% del cual lo pone el ayuntamiento y el resto los vecinos. - "Esto también pasará" - Por ejemplo, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia se erige la figura de una mujer meditando con los ojos cerrados, a la que le fue colocada este miércoles una enorme mascarilla ante la postergación de las fiestas, según mostró la televisión local."Los costes de desmontar, almacenar y volver a montar la falla serían infinitamente más elevados que los costes, ya casi cubiertos, de mantener la estructura en la plaza por un tiempo acotado", indicó su diseñador, Escif, en Instagram.El artista reconoció que la estructura, "que podría fácilmente aguantar seis meses intacta", ocupa un espacio de tránsito, pero se podría vallar y así "facilitar el flujo de peatones en ambos lados" de la escultura, que lleva por nombre: "Esto también pasará".El responsable de Las Fallas en la Alcaldía de Valencia, Carlos Galiana, afirmó este miércoles que "las Fallas se han de quemar, no hay otra opción. Hay que valorar cuándo y cómo".El alcalde Ribó dijo que en cualquier caso la decisión sobre los 'ninots' se tomará con "el consenso del mundo fallero y siguiendo las directrices que marcan las autoridades" sanitarias.pho-du/mg/af