Central-ActualizaciónEl mundo intenta blindarse sanitaria y económicamente ante el avance del coronavirus Por Gildas LE ROUX con Patrick BAERT en Pekín =(Fotos+Video+Infografía)= Roma, 11 Mar 2020 (AFP) - Varios países cerraron el miércoles sus centros educativos, prohibieron eventos y multiplicaron las restricciones de viajes y las medidas para sostener sus economías ante el avance del coronavirus, especialmente en Italia, aislada por segundo día y donde se disparó el número de muertos.Con escuelas, restaurantes o cines cerrados, actividades canceladas, funerales y bodas prohibidas, la vida cotidiana en muchos países se ha visto alterada por la COVID-19, que ha matado en todo el mundo a 4.281 personas y contagiado a 118.554, según el balance de la AFP a las 09H00 GMT.Italia, con 10.149 y 631 muertos, está desde el lunes por la noche y al menos hasta el 3 de abril sometida a fuertes restricciones bajo el lema "Me quedo en casa". Los 60 millones de italianos deben evitar los desplazamientos, salvo para ir a trabajar, alimentarse o ir al médico. "Seguimos orando a la Virgen María, esperando que nos ayude porque el mundo atraviesa un momento difícil", dijo Mariagrazia Mazzarotto, una católica que ahora no puede ir a la iglesia porque se han suspendido las misas.El papa celebró su tradicional audiencia semanal, pero por vídeo difundido en internet desde su biblioteca. La plaza de San Pedro estaba vacía."Todo está cerrado, volvemos a casa", declaró frustrado Alex Gross, un alemán de 32 años, frente a la majestuosa catedral de Florencia, el norte de Italia.El miedo al coronavirus también vacía hoteles y lugares turísticos en la capital de Francia, otro de los principales focos de la epidemia en Europa.Un total de 363 millones de estudiantes están de vacaciones forzadas en 15 países, según la UNESCO.España, que sumaba este miércoles 2.002 casos de coronavirus y 47 fallecidos, cerró escuelas y universidades en Madrid, la zona más afectada."Sí me preocupa, pero dicen que los niños tienen menos posibilidad de cogerlo (el virus)", dijo José Luis Lucas, de 70 años -en un grupo etáreo de riesgo en la epidemia-, quien se llevará a sus nietas a su casa. - Medidas económicas - Para luchar contra la epidemia, Italia anunció una ayuda excepcional de 25.000 millones de euros (28.300 millones de dólares).Por su parte, el Banco de Inglaterra (BoE) anunció el miércoles una inesperada reducción de los tipos de interés, que pasan de 0,75% a 0,25%, la más importante desde inicios de 2009 durante la crisis financiera.La Comisión Europea anunció la creación de un fondo de respuesta al coronavirus de hasta 25.000 millones de euros.En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump aseguró que pronto presentará un plan de apoyo a la economía y Canadá anunció también una millonaria ayuda para sostener la suya.Después de la caída del lunes, los mercados bursátiles de Europa se recuperaban a el miércoles en la estela de Wall Street la víspera y pese al pesimismo de las bolsas asiáticas.Ecuador anunció recortes presupuestarios, reducción de salarios de empleados públicos y más endeudamiento para enfrentar las dificultades derivadas del coronavirus y la caída del precio del petróleo. - China suaviza las medidas, otros las refuerzan - China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.778 casos, con 3.158 decesos, tras registrar otros 22 muertos en las últimas 24 horas. Pero la tendencia es a la baja y el gobierno empezó a suavizar las medidas.En un signo de normalización progresiva en Wuhan (centro), cuna de la epidemia aislada desde el 23 de enero, las empresas empiezan a reanudar sus actividades, un día después de la visita a esa ciudad del presidente Xi Jinping, quien dijo que la epidemia está "prácticamente contenida".Pero en momentos en que los casos de coronavirus importados aumentan en la capital china, la alcaldía de Pekín dispuso que cualquier persona que llegue a Pekín del extranjero deberá someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días.En Japón, donde el coronavirus ha contaminado a 568 personas y dejado 12 muertos, canceló las conmemoraciones del tsunami del 11 de marzo de 2011, que dejó 18.500 muertos y desaparecidos, y provocó el desastre nuclear en Fukushima.Mientras, continúan las medidas de aislamiento y suspensión de vuelos de varias aerolíneas europeas.En América Latina, donde hay unos 140 casos y dos muertes, se redoblan las medidas. Este miércoles se sumó Honduras con sus dos primeros contagios.Colombia aislará a quienes lleguen desde China, España, Francia e Italia, mientras que Argentina, también agregó a los procedentes de Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón e Irán.Bolivia pidió a todo el que llegue de países afectados que "se autoimponga un aislamiento" por 14 días. El Salvador y Chile también extremaron sus medidas sanitarias con las personas procedentes de España e Italia. Costa Rica ordenó la cancelación de reuniones públicas y propugnó el teletrabajo.En Estados Unidos, con 1.001 casos y 28 decesos, la Guardia Nacional será enviada a partir del jueves para delimitar un "área de confinamiento" de 1,6 km de radio en New Rochelle, ciudad de 80.000 habitantes que es el principal foco del coronavirus en el Estado de New York.Mientras tanto, continúan la cancelaciones de eventos. Por primera vez en las últimas tres décadas, la llama olímpica de los Juegos de Tokio 2020 se encenderá sin la presencia de espectadores, el jueves en Olimpia y las famosas Fallas en la ciudad española de Valencia se han suspendido por primera vez desde la Guerra Civil (1936-1939).