Actualiza con declaraciones del alcalde de Olimpia y de responsables de Tokio-2020, y actualiza balance del coronavirus en Grecia ///Olimpia, Grecia, 11 Mar 2020 (AFP) - Por primera vez en las últimas tres décadas, la llama olímpica de los Juegos de Tokio 2020 se encenderá sin la presencia de espectadores, el jueves en Olimpia, como consecuencia de la epidemia del nuevo coronavirus."Desgraciadamente no habrá espectadores en el interior del estadio antiguo", deploró Georgios Georgopoulos, alcalde de Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos, a la AFP. "Creo que esto quita el sentido, el mensaje y el simbolismo a la ceremonia", añadió. La esperada ceremonia ha tenido que ser rediseñada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Helénico (HOC) como consecuencia del COVID-19, que ha afectado por ahora a 99 personas en el país heleno, con un sexagenario en estado grave.La mayoría de casos se han detectado en la península del Peloponeso, en la que se encuentra Olimpia, la cuna del olimpismo en la Antigüedad.Prohibición de asistencia de espectadores, restricciones para invitados y prensa, festividades anuladas... las medidas drásticas adoptadas no tienen precedentes desde 1984.Ese año, el fuego olímpico se encendió sin ceremonia ni espectadores ante la protesta de los organizadores griegos contra los que consideraban una comercialización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.- Reducción de los invitados -Como es tradicional, la ceremonia de encendido de la llama por los rayos del sol se llevará a cabo en las ruinas del templo de Hera, en Olimpia, sede de los Juegos de la Antigüedad en Grecia.Pero el número de espectadores se ha reducido a un 10% de los 10.000 o 12.000 previstos inicialmente. "No habrá nadie", lamentó este miércoles Athanasios Vasileiadis, presidente de la Comisión del relevo de la antorcha olímpica. "Estamos tristes por no poder estar en el interior", lamentó Roula Karmanli, que regenta un gimnasio en Olimpia. "Es realmente una pena para todos aquellos que vivimos en la zona y venimos a cada ceremonia de encendido de la llama".Toshiro Muto, consejero delegado del comité de organización de Tokio-2020, expresó su "agradecimiento" a las autoridades griegas por "haber tomado las medidas necesarias".En una conferencia de prensa, este responsable aseguró que los organizadores japoneses "continuaremos los esfuerzos por permitir que los Juegos se celebren en un ambiente seguro", desmintiendo la posibilidad de un aplazamiento de la cita, prevista del 24 de julio al 9 de agosto.Un miembro del comité de organización de los Juegos, Haruyuki Takahashi, aseguró este miércoles en el diario estadounidense The Wall Street Journal que un aplazamiento de uno o dos años era una posibilidad realista.- Una mujer será la primera relevista -"En el pasado, la llama olímpica detenía la guerra allá por donde pasaba. Espero que tenga la fuerza de detener esta guerra sanitaria en la que nos encontramos hoy", señaló por su parte Athanasios Vasileiadis.El primer ministro griego Kyriakos Mitstotakis anuló su asistencia a Olimpia. En cambio, el presidente de la República Prokopios Pavlopoulos mantiene su participación en la última ceremonia de su mandato, ya que el viernes tomará posesión de ese cargo Ekaterini Sakellaropoulou.En el ensayo general de la ceremonia realizado este miércoles, la llama se encendió gracias a los rayos del sol y Anna Korakaki, que será la primera relevista el jueves, alumbró la antorcha antes de efectuar la carrera que repetirá el jueves en el estadio antiguo.Será la primera vez en la historia que una mujer iniciará el recorrido de la llama olímpica. Anna Korakaki, campeona olímpica, mundial y europea de tiro con pistola, fue elegida por unanimidad por el HOC para ser la primera relevista."Es un inmenso honor para mí", declaró a la AFP, deseando convertirse en "la primera mujer de una larga lista"."Esta elección demuestra nuestro esfuerzo por promover la igualdad de género", justificó el presidente del HOC Spyros Capralos a la AFP. "Una prueba del progreso en el deporte y más globalmente en la sociedad", añadió.La deportista griega será la primera de las casi 600 personas que se relevarán en el recorrido de la llama en Grecia, donde atravesará 31 ciudades y 15 sitios arqueológicos, con un total de 3.200 km.La antorcha se entregará después a los organizadores de Tokio-2020 el 19 de marzo, en otro acto en el estadio Panathinaikó de Atenas.