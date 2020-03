ACTUALIZA con declaraciones del gobernador de California y avance en proceso de desembarque ///Oakland, Estados Unidos, 11 Mar 2020 (AFP) - Cientos de pasajeros habían desembarcado este martes del crucero afectado por el coronavirus cumplidas 24 horas desde que atracó en un puerto en California bajo fuertes medidas de seguridad.A las 20H00 GMT del segundo día de operaciones, 269 pasajeros habían salido del Grand Princess, que estuvo cinco días varado en la costa californiana con 3.500 personas a bordo hasta que recibió instrucciones de atracar en Oakland para iniciar un complejo operativo de desembarque que puede tomar varios días.El lunes salieron 407 personas, incluidos los casos que requerían cuidados médicos urgentes, que fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos."Estamos tratando de llegar a unas 100 personas cada hora", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom. "Vamos a necesitar más celeridad en estos procesos para poder salir del barco. No queremos tenerlo aquí más de una semana, queremos tenerlo aquí 72 horas".Las autoridades indicaron que tras el traslado de los pacientes más graves, el proceso de desembarque será más rápido.Buses estacionados en el muelle recibían pasajeros con mascarillas que en pequeños grupos bajaban la escalinata de la embarcación para ir al lugar donde serán nuevamente examinados y comenzarán una cuarentena de 14 días.El crucero, con unos 2.400 pasajeros y 1.100 tripulantes, interrumpió su rumbo a Hawái después de que un hombre de 71 años, pasajero del viaje anterior a México, muriera por el virus tras desembarcar."Todo lo relacionado con el barco de ayer va increíblemente bien", dijo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca este martes.Estados Unidos suma más de 800 contagiados, con al menos 28 muertes, según la Universidad Johns Hopkins. - Desembarque más rápido - Newsom indicó que de los 269 desembarcados este martes, 171 fueron a la base de la Fuerza Aérea Travis --unos 80 km al norte del Puerto de Oakland y donde son ubicados los residentes de California-- y otros 98, a una instalación militar en Texas.Además de Texas y California, se habilitó una base en Georgia para cuarentena de residentes estadounidenses, mientras que los habitantes de otros países serán también repatriados."Nos dijeron que esperaban que todo el mundo abandonara el barco mañana (miércoles) por la noche", dijo escéptica a la AFP Carolyn Wright, una pasajera de 63 años aún a bordo. "Creo que estaremos aquí otros dos días"."Nos sentimos muy frustrados porque todavía no nos han dicho cuál será nuestro destino final", añadió.La base de Travis se usó también para los evacuados de la provincia china Wuhan, epicentro de la epidemia, y del crucero Diamond Princess en Japón.El lunes también salió un grupo de 228 ciudadanos canadienses que fue repatriado y estará en cuarentena de 14 días en una base militar."Un número muy, muy pequeño" de los pasajeros canadienses se quedó para recibir tratamiento en California por problemas de salud no relacionados con el coronavirus, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Francois-Philippe Champagne, que indicó que otros compatriotas eran tripulantes y permanecerían en el crucero.A bordo del barco se realizaron 45 pruebas diagnóstico, que confirmaron 21 casos, 19 entre la tripulación, que según la cadena Princess Cruise fueron declarados asintomáticos.Newsom indicó que el plan original de dejar la tripulación dentro de la embarcación para la cuarentena está siendo "reconsiderado". "Se está considerando que un buen número de esos tripulantes sean repatriados" a sus países, la mayoría a Filipinas. - Demanda de USD 1 millón - Mientras el proceso se realiza, los pasajeros deben permanecer en sus camarotes... algunos con balcón y vista al mar, otros sin ventanas.Una pareja de Florida, aún a bordo, demandó a la operadora Princess Cruise por 1 millón de dólares por negligencia al "permitir" que fueran expuestos al virus.Un total de 62 pasajeros, que estaban en el crucero anterior en el que se infectó el pasajero que murió, siguieron rumbo a Hawái."Sabiendo que algunos pasajeros y tripulantes habían sido expuestos al COVID-19, el acusado Princess expuso a los acusadores a un riesgo inmediato".Newsom exhortó a ancianos y personas con condiciones médicas a evitar cruceros y comenzar a "aislarse de grandes grupos".sv-jt/lda/dga -------------------------------------------------------------