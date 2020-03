María Trinidad Pérez posa para una foto dentro de una floristería en Ecatepec, Estado de México. Pérez dice que no le gusta la destrucción que puede ocurrir en las protestas, pero está de acuerdo con el paro. Aun así, ella optó por no participar. "No quiero descuidar mis flores, si no vengo se mueren y se secan". 5 de marzo de 2020. REUTERS / Carlos Jasso