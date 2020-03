"No me esperaba tanta lluvia. Mis compañeros me ayudaron en varias ocasiones a seguir en cabeza y después rompimos el pelotón. En los últimos kilómetros, Peter (Sagan) ha estado extraordinario tirando de todos al máximo", explicó Schachmann, que cuenta con 15 segundos de ventaja sobre Nizzolo y 21 sobre el belga Jasper Stuyven.