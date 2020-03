Músico le canta a la ansiedad por el nuevo coronavirus en Ecuador Por Enrique Ortiz =(Video)= Guayaquil, Ecuador, 8 Mar 2020 (AFP) - Cuando vio una larga fila de personas ansiosas por comprar mascarillas tras el anuncio del primer caso del nuevo coronavirus en Ecuador, Ángel Alvarado tomó su guitarra y con humor improvisó una canción para el virus que deja más de 100.000 infectados en el mundo."La gente está aquí asustada comprando pues mascarillas y alcohol pues para la cuidada", empieza cantando Alvarado, de 42 años, en un video que se hizo popular en redes sociales. Junto a él, aparece un hombre que baila el pegajoso tema en una calle de Guayaquil (suroeste).Alvarado explica que se inspiró al ver que en las farmacias "estaban especulando" con los precios de las mascarillas y el alcohol, tras la confirmación la semana pasada del primer caso de Covid-19 en Ecuador, donde hay 14 infectados."Nació el corito del coronavirus en ese momento como una joda (broma). Yo no pensé que se iba a hacer tan viral", comenta a la AFP Alvarado, cuyo nombre artístico es "Alan, el trovador".En canales de Youtube el video tiene unas de 19.000 reproducciones, mientras que en Facebook tiene más de 400.000.El cantante de origen colombiano considera que su canción se hizo popular porque lleva "el mensaje (sobre el Covid-19) con alegría y no alarmando a la gente".Luis Chunga, quien ha escuchado el tema, considera que el humor de Alvarado calmó los ánimos en Guayaquil. "La gente comenzó a entender que esto no es para tomarlo drásticamente", dijo.Aunque la Organización Mundial de la Salud ha calificado la propagación del virus como "profundamente preocupante", la canción de Alvarado pide evitar el "alboroto" por el nuevo coronavirus, pese a que supera las 3.700 muertes alrededor del mundo."Yo sé que es una enfermedad, tienen que cuidar y por prevención las cosas tienen que comprar, pero señores no hagan alboroto que esto no es la vida, tampoco es de locos", entona.El cantante siente que su exposición en redes sociales le cambió la vida "de la noche a la mañana". En las calles, asegura, le reconocen y le llaman "coronavirus"."Tal vez este ahorita sea mi empujón, porque nunca pensé que un video así tuviera (...) tanto éxito", comenta Alvarado, que aspira grabar el tema de manera profesional.vid-pld/lda