SHOTLIST DIFC, DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS8 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de la entrada de la bolsa de valores de Dubai2. Plano general de la bolsa de valores de Dubai3. Plano medio de personas mirando una pantalla4. Plano medio de una pantallascreen at the exchange hall GOLFO DE MÉXICO, MÉXICO30 DE AGOSTO DE 2013FUENTE: AFPTV 5. Plano medio de chimeneas6. Plano medio de chimeneas7. Primer plano de funcionarios trabajando en tuberías HEGLIG, SUDÁN DEL SUR18 DE ABRIL DE 2012 8. Plano general de una instalación petrolera dañada9. Primer plano de una instalación petrolera dañada BELLE CHASSE, ESTADOS UNIDOS4 DE FEBRERO DE 2011FUENTE: AFPTV 10. Plano general de una chimenea DIFC, DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS8 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general de una pantalla12. Plano general de una pantalla13. Plano medio de una pantalla TOKIO, JAPÓN9 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano general de la bolsa de valores de Tokio15. Plano medio de una pantalla mostrando la caída de los precios de las acciones16. Primer plano de una pantalla mostrando la caída de los precios de las acciones17. Plano general de una pantalla mostrando la caída de los precios de las acciones18. Plano medio de una pantalla mostrando la caída de los precios de las acciones MADRID, ESPAÑA9 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano medio de fecha y caídas en la bolsa de valores de Madrid20. Plano medio de una pantalla mostrando las caídas en la bolsa de valores de Madrid21. Paneo de izquierda a derecha de una pantalla mostrando las caídas en la bolsa de valores de Madrid22. Plano medio de pantallas mostrando las caídas en la bolsa de valores de Madrid ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: SíntesisLunes negro en las bolsas mundiales por la caída del petróleo y el temor al coronavirus =(Fotos)= París, 9 Mar 2020 (AFP) - La histórica caída de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el coronavirus arrastraron este lunes las bolsas a una jornada negra, con importantes caídas en índices de todo el mundo."La epidemia contaminó la atmósfera de los mercados. Con las bolsas europeas y estadounidenses cayendo y el hundimiento del precio del petróleo, la epidemia es un catalizador" de la debilidad y las "contradicciones" de la economía mundial, dijo Shen Zhengyang, un analista de Northeast Securities."El riesgo de recesión mundial aumentó (...) Un retroceso prolongado del consumo, además del cierre prolongado de las empresas, atacaría los beneficios, conduciría a suprimir empleos y pesaría en el ánimo" de los actores económicos, apuntan por su parte los analistas de Moody's. El petróleo sufrió este lunes una caída de cerca del 30% en Asia, la más importante desde la Guerra del Golfo de 1991, consecuencia de la decisión de Arabia Saudita de rebajar drásticamente sus precios tras el fracaso la semana pasada de sus negociaciones con Rusia."La caída de un 30% del precio del petróleo no tiene precedentes y está provocando una gran onda de choque en los mercados financieros", dijo Margaret Yang, una analista de CMC Markets. Las consecuencias se propagaron este lunes a las bolsas mundiales, ya muy afectadas en las últimas semanas.Los índices europeos abrieron en rojo, de París a Londres, pasando por Milán. En la capital financiera de Italia, aislada para intentar frenar la propagación del nuevo coronavirus, el principal índice perdió más de un 8% poco después de la apertura.Hacia las 10H30 GMT, el Dax de Fráncfort perdía más de un 6%, igual el Ibex-35 español y el CAC-40 de París. Por su parte el FTSE-100 de Londres rozaba pérdidas del 7%.La bolsa de Tokio también se vio afectada, en particular por el aumento del valor del yen, que afecta negativamente a las exportaciones, y el Nikkei cerró con una caída del 5,07%, un récord desde febrero de 2018.Las bolsas chinas también terminaron a la baja, igual que las del Golfo.En Riad, la bolsa perdía cerca de un 8% a media jornada y las acciones de Saudi Aramco –-la petrolera nacional saudita que produce 9 millones de barriles al día-– continuaba hundiéndose. En dos días su valorización bursátil perdió unos 320.000 millones de dólares. Los mercados temen ahora una crisis de la economía real, a medida que la epidemia de coronavirus afecta a las cadenas de producción de todo el planeta, obliga a cancelar vuelos y eventos profesionales y hace caer el turismo.La caída en las bolsas podría además provocar dificultades de financiación para la economía real, como ya ocurrió en la crisis financiera de 2008.En Europa, el impacto del coronavirus sobre el crecimiento de la economía francesa será de "varias décimas de punto" del Producto Interior Bruto (PIB), advirtió el lunes el ministro de Economía Bruno Le Maire.Alemania, que según los economistas es uno de los países más vulnerables por su economía, muy dependiente de las exportaciones, anunció varias medidas de apoyo pero no tan drásticas como esperaban los observadores.Por su parte Japón parece dirigirse a la recesión, definida como una contracción del PIB durante al menos dos trimestres seguidos. Si se confirma sería la primera desde 2015.etb-aue/lth/pc ------------------------------------------------------------- CentralEl precio del petróleo se hunde por la guerra de precios desatada por Arabia SauditaLondres, 9 Mar 2020 (AFP) - Los precios del petróleo se hundieron este lunes cerca de un 30%, su caída más fuerte desde la guerra del Golfo en 1991, después de que Arabia Saudita desatara una guerra de precios con grandes rebajas de sus barriles de crudo.La semana pasada la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita, y sus socios petroleros, encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus.Rusia, el segundo productor mundial de petróleo y que no es miembro del cártel, se negó a una nueva reducción colectiva de esos 23 países (la llamada OPEP+) de 1,5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas.Como consecuencia, y tras el fracaso de las negociaciones, Arabia Saudita decidió el domingo el mayor recorte de sus precios del barril en 20 años, indicó el domingo la agencia Bloomberg News, provocando además una tormenta en los mercados.Los sauditas recortaron así entre 4 y 6 dólares el precio de sus barriles para entrega en abril con destino a Asia y en 7 dólares los destinados a Estados Unidos, indicó Bloomberg.La petrolera nacional Aramco redujo además el barril de Arabian Light a un precio sin precedentes de 10,25 dólares, según la agencia.El desacuerdo ya hizo caer los precios del crudo un 10% el viernes.Para Jeffrey Halley, una analista de Oanda, "Arabia Saudita parece tener la intención de castigar a Rusia" con su decisión de reventar los precios.En el mercado asiático del petróleo, hacia las 06H30 GMT de lunes, los dos principales barriles caían cerca de un 30%: el WTI (West Texas Intermediate) cayó a 29 dólares y el Brent hasta los 33 dólares."El hundimiento de los precios del petróleo tiene enormes repercusiones a escala mundial y pone en duda la viabilidad financiera de varias empresas y varios países", indicó Josh Mahony, un analista de IG.Las bolsas también cayeron en Asia, en el Golfo y en Europa.La bolsa de Riad, la más importante del Golfo, cedió 9,2% en la apertura mientras que el precio de la petrolera nacional Saudi Aramco cayó un 10%, muy por debajo de su precio de entrada en bolsa en diciembre.Según Mahony, el mercado del petróleo sufrirá en los próximos meses porque a la guerra de precios de Arabia Saudita se suma el freno del crecimiento económico mundial provocado por el coronavirus, que hace caer la demanda de crudo.En este sentido la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó este lunes una previsión a la baja de la demanda mundial de petróleo para 2020, que sería la primera desde 2009. La demanda tendría que contraerse en unos 90.000 barriles diarios (bd) respecto a 2019, según la hipótesis central de la AIE, que teniendo en cuenta la "extrema incertidumbre" de la situación, publica también un escenario pesimista (-730.000 bd) y otro optimista (+480.000 bd)."Todavía hay una pequeña esperanza que Arabia Saudita juegue una carta para intentar llevar a los miembros de la OPEP+ [los 13 países de la OPEP más otros diez, incluida Rusia] a la mesa de negociaciones", indica Bjarne Schieldrop, un analista de SEB, que cree sin embargo "poco probable" que logre convencer a Rusia.Hacia las 10H25 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo valía 36,13 dólares en Londres, un 20,19% menos en relación al viernes al cierre. En la apertura en Asia se había hundido hasta 31,02 dólares, su nivel más bajo desde febrero de 2016.En Nueva York, el barril estadounidense de WTI perdía 21,10%, hasta 32,57 dólares. Hacia las 04H30 GMT, cayó hasta 27,34 dólares, su nivel más bajo en cuatro años.sr-ktr/jbo/pc/es ------------------------------------------------------------- CentralEl coronavirus provoca un desplome de las bolsas y paraliza el norte de Italia =(Infografía+Fotos+Video)= Roma, 9 Mar 2020 (AFP) - Las bolsas mundiales se hundían este lunes y millones de personas del norte de Italia permanecían bloqueadas, mientras las autoridades trataban de contener la expansión del coronavirus.El gobierno italiano ordenó restricciones de movimientos a más de 15 millones de personas, un cuarto de la población, incluyendo a los habitantes de Milán y Venecia, una medida similar a las adoptadas por China, donde surgió la epidemia de COVID-19.A medida que el virus se expande, crecen el temor al impacto que pueda tener sobre la economía, que podría entrar en recesión. Los mercados británicos y alemanes abrieron con caídas superiores al 8% este lunes, después de que las plazas asiáticas también abrieran en rojo, algunas registrando pérdidas inéditas desde la crisis de 2008.La bolsa de Tokio perdió más de un 5%, la de Sídney, un 7,3%, tras sumar varias semanas en rojo.Ante esta situación, varios bancos centrales han tomado medidas para apoyar la economía, en tanto crecen los llamados a los gobiernos para que promuevan incentivos fiscales.Desde que apareció el nuevo coronavirus, el pasado diciembre, se registraron en torno a 110.000 casos en 99 países y territorios, causando la muerte de mas de 3.800 personas, según un balance confeccionado por la AFP a partir de fuentes oficiales el lunes a las 09H00 GMT. - Restricciones y multas - La epidemia de COVID-19 perturbó la vida de millones de habitantes en todo el mundo, al conllevar el cierre de escuelas, escasez de productos domésticos y restricciones a la hora de viajar.En Italia, el gobierno adoptó el domingo por decreto una serie de medidas excepcionales de confinamiento de millones de italianos que viven en el norte.También determinó el cierre de cines, teatros, museos, bares, discotecas y otros lugares similares, en todo el territorio hasta el 3 de abril.La policía llevará a cabo controles en las estaciones de trenes y en las carreteras principales. Además, se suspendieron los vuelos con origen en Milán y se dictaron penas de tres meses de cárcel o 206 euros (233 dólares) a quienes infrinjan las normas. Egipto anunció el domingo el primer deceso por el coronavirus, un alemán de 60 años, mientras que un barco de crucero con 171 pasajeros (101 de los cuales, extranjeros) fue evacuado en Luxor (sur) después de que se detectaran 45 casos a bordo.Por su parte, Irán anunció el lunes 43 nuevos decesos y la aerolínea pública Iran Air suspendió sus vuelos a Europa. En China y Corea del Sur, parece que las medidas adoptadas para contener la epidemia empiezan a dar sus frutos. China indicó que había cerrado la mayoría de los hospitales temporales que abrió para atender a los infectados con coronavirus en Wuhan, donde surgió la epidemia, mientras el número de nuevos casos es cada día más bajo.La Comisión Nacional de Salud informó de 40 nuevos casos en todo el país, la cifra más baja desde que se empezaron a recoger datos al respecto, en enero.Por su parte, Corea del Sur, segundo país del mundo en número de casos después de China, reportó 248 casos nuevos el domingo (el aumento más bajo en dos semanas), lo que llevaba el total a 7.382. - Plan "perfectamente coordinado" en EEUU - En Estados Unidos --un país que se perfila como posible nuevo foco del virus-- al menos 21 personas han muerto y el número de casos se disparó, y ya se registraron más de 500.Varios políticos republicanos indicaron que habrían podido contraer el virus.Así, el senador republicano Ted Cruz, por su lado, anunció que decidió permanecer en cuarentena en su residencia de Texas tras estrechar la mano de una persona contagiada en la Conferencia de Acción Política Conservadores (CPAC) cerca de Washington el mes pasado.Entretanto, el crucero "Grand Princess", con capacidad para 3.500 personas y con 21 infectadas a bordo, debería atracar en Oakland el lunes. Trump señaló que las personas tendrán que permanecer a bordo del barco, pero el secretario de Vivienda, Ben Carson, aseguró que, en cuanto el buque atraque, se pondrá un marcha en plan, aunque no dio más detalles. Trump, que fue acusado de difundir informaciones engañosas desde que apareció el brote, acusó a los medios de desprestigiar al gobierno. "Tenemos un plan perfectamente coordinado y ajustado en la Casa Blanca para nuestro ataque contra el coronavirus", tuiteó.bur-arb/hg/jxb/bp/jvb/es -------------------------------------------------------------