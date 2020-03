SHOTLIST ROMA, ITALIA9 DE MARZO DE 2020FUENTE: PALAZZO CHIGIRESTRICCIONES: NO RESALE 1. SOUNDBITE 1 - Giuseppe Conte, primer ministro de Italia (hombre, Italian, 22 seg.): "Estoy a punto de firmar un decreto que puede ser sintetizado con la expresión como “me quedo en casa”. No habrá más una zona roja, no habrá una zona 1 o 2 en la península. Será Italia, Italia como zona protegida."