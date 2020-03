El próximo lunes a las 13:45 tendrá lugar en el Via Del Mare el duelo entre US Lecce y Milan durante la vigésimo séptima jornada de la Serie A.

US Lecce tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada después de haber perdido su último encuentro contra Atalanta por un marcador de 7-2. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado seis de los 26 partidos jugados hasta la fecha con una cifra de 34 tantos a favor y 56 en contra.

Respecto a los visitantes, AC Milan se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Fiorentina durante su último encuentro, por lo que intentará seguir añadiendo puntos a su casillero frente a US Lecce. De los 25 partidos que ha jugado en esta temporada de la Serie A, AC Milan ha ganado en 10 de ellos con un balance de 27 goles a favor y 32 en contra.

Con respecto a los resultados como local, US Lecce ha ganado dos veces, ha sido derrotado en seis ocasiones y ha empatado cinco veces en 13 partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Via Del Mare no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, AC Milan tiene un balance de seis victorias, seis derrotas y un empate en 13 partidos jugados, por lo que se trata de un rival bastante fuerte fuera de casa al que los locales deberán hacer frente.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Via Del Mare, de hecho, los números muestran tres derrotas y siete empates a favor de US Lecce. A su vez, la escuadra visitante suma tres encuentros seguidos sin conocer la derrota a domicilio frente a US Lecce. El último partido entre US Lecce y Milan en este torneo se jugó en octubre de 2019 y acabó con un empate 2-2.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que entre US Lecce y AC Milan existe una diferencia de 11 puntos. El equipo de Fabio Liverani se sitúa en el decimosexto puesto con 25 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 36 puntos y ocupa el séptimo puesto en la competición.