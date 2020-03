"Onward", que narra una aventura fantástica de dos hermanos (con las voces de Tom Holland y Chris Pratt), se convirtió en uno de los estrenos más bajos de Pixar de los últimos tiempos, junto a "The Good Dinosaur" (2015), que recaudó 39 millones de dólares y era uno de los pocos tropezones para un estudio autor de éxitos como "Inside Out", "Coco" y "Up".