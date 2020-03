Gritando consignas como "No somos una, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos bien", "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca" y "El Estado opresor es un macho violador" mujeres, niñas y ancianas en sillas de rueda -vestidas en su mayoría con prendas moradas y verdes- las participantes portaban pancartas expresando el hartazgo por la inseguridad.