"Tengo un trabajo que explota lo que no me gustaba de mí, mi imagen", dice Ferrao, que cuenta cómo la convivencia en las clases le inyectó autoestima y confianza. "Soy gorda, peso 100 kilos y aprendí que no necesitaba esperar a ser flaca para vivir mi vida", afirma mientras aumenta el volumen de sus cabellos crespos, otro cambio de su experiencia en la academia.