"Es una enfermedad a la que hay que saber lucharla. Me aferré mucho en mi gente y me ayudó muchísimo la gente de Millonarios. Eso tiene un valor incalculable y les estaré agradecido por siempre. Pero no soy un héroe por haber luchado contra el cáncer. Hay gente anónima que lucha más que yo y está de pie", relató en una entrevista.