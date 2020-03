Charlton informó desde París. Los periodistas de The Associated Press, Colleen Barry en Milan; Tong-hyung Kim in Seúl; Eileen Ng en Kuala Lumpur, Malasia; Samy Magdy en El Cairo; Nasser Karimi en Teherán; Joe Wilson en Barcelona; Dusan Stojanovic en Belgrado; Karel Janicek en Praga; David Rising en Berlín; y el investigador Henry Hou, en Beijing, contribuyeron a este despacho.