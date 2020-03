cambia origen ///Nueva York, 6 Mar 2020 (AFP) - El nerviosismo por la epidemia del coronavirus, que superó los 100.000 afectados en todo el mundo, desplomó las bolsas, y la falta de acuerdo entre la OPEP y Rusia para recortar la producción arrastró al petróleo a la baja, en una nueva jornada negra para los mercados mundiales.El Dow Jones Industrial Average, principal índice de Wall Street, terminó en baja de 1% a 25.868,31 unidades, en tanto el tecnológico Nasdaq perdió 1,9% a 8.575,62, luego de haber perdido incluso más terreno durante la jornada.En la semana, a pesar de la volatilidad, el Dow Jones logró subir 1,8%, el Nasdaq 0,1% y el S&P 500 0,6%.París en tanto cerró el viernes con caída del 4,14%, Fráncfort se dejó el 3,37%, Londres cedió 3,5%, Madrid 3,5% y Milán perdió 3,7%.Previamente las bolsas asiáticas habían acusado también el golpe, aunque en menor medida. "Hay claramente un sentimiento de pánico que se extiende", consideró Nate Thooft, estratega de Manulife Investment Management. "Nadie puede predecir hasta qué punto la epidemia será severa ni cuáles serán las repercusiones sobre la economía", enfatizó.Un reflejo de esta preocupación, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años llegó a bajar a 0,657% este viernes antes de subir un poco. Considerados valores refugio, estos bonos son muy demandados en tiempos de incertidumbre por la baja posibilidad de incumplimiento en sus pagos. - Sin acuerdo por petróleo -La cotización del petróleo en Nueva York se derrumbó también este viernes luego del rechazo de Rusia a aumentar los recortes de producción como propuso la OPEP para contener la caída de precios, lastrados por el coronavirus.El barril de WTI de referencia en Estados Unidos para entrega en abril, cayó 10,1% a 41,28 dólares. El Brent del mar del Norte para mayo también se hundió, 9,4% a 45,27 dólares en Londres, su precio de cierre más bajo en cuatro años.La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su principal aliado, Rusia, no lograron el viernes llegar a un acuerdo para recortar la producción y tratar de detener la caída de los precios del crudo. Rusia rechazó la propuesta de la OPEP de recortar 1,5 millones de barriles diarios adicionales hasta el final de 2020.También las cotizaciones de maíz, trigo y soja volvieron a bajar el viernes en Chicago en medio de la ansiedad por el coronavirus.- Otra semana a la baja -La precaria recuperación que experimentaron los mercados a principios de semana ha quedado borrada totalmente, y los inversores buscan refugio donde sea.El oro llegó a su cotización más alta de los últimos siete años. A las 10H20 GMT se pagaban 1.690,00 dólares la onza, una ganancia del 5% a lo largo de la semana."De las últimas nueve sesiones de la bolsa, siete han registrado evoluciones superiores a 3%: cinco a la baja y dos al alza", advirtió la entidad francesa Banque Postale Asset Management en una nota.El recorte de medio punto en las tasas de referencia de la Reserva Federal estadounidense, y los anuncios de coordinación entre bancos centrales no están surtiendo el efecto deseado."El dinero barato de los bancos centrales y los miles de millones en paquetes de ayuda de los Estados solo alivian los síntomas, pero no las causas" de la epidemia, explicó Milan Cutkovic, analista de AxiTrader.Todas las miradas en Europa están puestas ahora en el Banco Central Europeo (BCE), que revelará sus intenciones la semana que viene, aunque tiene mucho menos margen de maniobra que la Reserva Federal."Todo lo que pueda contribuir a cortocircuitar el pánico y bajar el precio de la liquidez es bienvenido, aunque no se vean por el momento los efectos", comentó Bruno Cavalier, jefe economista de Oddo BHF.Es la incertidumbre la que está socavando a los mercados, ya que no se sabe cuándo se acabarán las drásticas medidas que han tomado numerosos países para frenar la propagación del virus, como el confinamiento de población o la anulación de congresos mundiales.La aerolínea alemana Lufthansa anunció este viernes que en las próximas semanas reducirá su capacidad a la mitad, ya que se enfrenta a la "caída drástica de reservaciones y numerosas cancelaciones".Ante todo, los inversores escrutan el número diario de nuevos contagios, para intentar tener una orientación."Para los mercados, la ecuación sigue siendo la misma: ¿cómo evolucionará la epidemia a escala mundial, en cuánto tiempo y qué impacto (tendrá)?", resumió Tangi Le Liboux, de la firma de corretaje Aurel BGC.El número de infectados el viernes a las 17H00 GMT había alcanzado los 100.842, de los cuales 3.456 fallecieron, en 92 países, según un balance realizado por la AFP con fuentes oficiales.pan-jra/aue/myl/jz/af/mr/ll -------------------------------------------------------------