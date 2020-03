SHOTLIST GINEBRA, SUIZA6 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Travelling del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva llegando 2. SOUNDBITE 1 - Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (hombre, portugués, 14 seg.): "Estoy llevando mi vida con mucha disposición de lucha porque Brasil no merece una cosa grotesta como Bolsonaro gobernando nuestro país, no lo merece." "Eu vou levando a vida com muita disposição de luta, porque o Brasil não merece uma coisa grotesca como Bolsonaro governado nosso país, não merece." 3. Plano general de Luiz Inácio Lula da Silva saludando a los asistentes4. Plano medio de Luiz Inácio Lula da Silva en la conferencia de prensa 5. SOUNDBITE 2 - Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (hombre, portugués, 19 seg.): "Brasil se merece otro tipo de gente, alguien a quien le guste la democracia, alguien a quien le gusten los negros, las mujeres, alguien que respete y le guste la comunidad LGBT, alguien a quien le gusten los indígenas, alguien a quien le guste preservar el medio ambiente." "O Brasil merece outro tipo de gente, alguém que goste de democracia, alguém que goste, alguém que goste de negro, alguém que goste de mulher, alguém que respeite LGBT e goste LGBT, alguém que goste de índio, alguém que goste de preservar o meio ambiente." 6. Plano medio de una activista boliviano dándole a Luiz Inácio Lula da Silva una whipala7. Plano general de Luiz Inácio Lula da Silva tomándose fotos