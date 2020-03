"El señor García al momento de morir no tuvo una condena condenatoria, por lo tanto al señor García le supervive una presunción de inocencia (...). Eso no quiere decir que no se puedan iniciar procesos de extinción de dominio" de inmuebles y otros bienes valiosos, dijo el fiscal Rafal Vela, jefe del equipo especial de la fiscalía que investiga el escándalo Odebrecht, a la Radio Nacional del Perú.