“Nos sentamos en los cruces y ellos vienen”, dijo Ageladarakis a The Associated Press mientras conducía una camioneta con otro aldeano por un camino de tierra. “Los mantenemos ahí, llamamos a la policía y ellos los arrestan. Después, que se ocupe la policía. No nos importa dónde los llevan. Solo tratamos de ayudar en este esfuerzo que hacen el ejército y la policía”.