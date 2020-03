“Quizá haya un paciente que acaba de salir del hospital, que ya no está en fase de tratamiento activo, pero tiene en casa a alguien muy vulnerable, una persona anciana o una embarazada, por lo que no puede ir allá; este lugar sería para alguien así”, dijo el portavoz del condado Chase Gallagher. "La otra categoría sería alguien sin hogar y que no debe ir a un albergue".