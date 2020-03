El próximo sábado a las 13:00 tendrá lugar en el Allianz Rivera el duelo entre Niza y Mónaco en el partido correspondiente a la jornada número 28 de la Ligue 1.

OGC Niza encara el encuentro de la vigésimo octava jornada con ganas de sumar más puntos a su clasificación tras empatar el último encuentro disputado frente a FC Girondins Burdeos. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido en 10 de los 27 partidos jugados hasta la fecha y han conseguido marcar 39 goles a favor y 37 en contra.

En el lado de los visitantes, AS Mónaco se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Stade de Reims durante su último partido, por lo que intentará seguir añadiendo puntos a su tabla clasificatoria frente a OGC Niza. Antes de este partido, AS Mónaco había ganado en 11 de los 27 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 43 tantos marcados frente a 42 encajados.

Como local, OGC Niza ha ganado siete veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado cuatro veces en 14 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su estadio. A domicilio, AS Mónaco tiene un balance de tres victorias, cinco derrotas y cinco empates en 13 encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con OGC Niza.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa de OGC Niza y los resultados son de 10 derrotas y dos empates a favor del equipo local. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en septiembre de 2019 y terminó con un marcador de 3-1 a favor de Mónaco.

Con respecto a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de dos puntos. OGC Niza llega al encuentro con 38 puntos en su casillero y ocupando la novena plaza antes del partido. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 40 puntos y ocupa el séptimo puesto en la competición.