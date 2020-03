En México, los feminicidios crecieron un 137% desde 2015 -cuando empezaron a contabilizarse- hasta 2019. Debido a la situación existe la convocatoria de un paro nacional llamado "un día sin nosotras", que llama a las mujeres a no ir a trabajar, no estar en las calles, no hacer compras ni ir a estudiar el 9 de marzo.