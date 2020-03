Respuesta: "Mucha fortaleza tanto mental como físicamente. He aprendido que las mujeres podemos hacer cosas maravillosas, aunque nosotras a veces nos creamos ese cuento que nos enseñan desde pequeñas: que somos puras muñecas. Practiqué karate y era muy buena; pero en lo que conocí el boxeo, me encantó, me enamoré. La idea de que la mujer no puede practicar esto, yo no me la creo. Aquí estamos las mujeres en el boxeo dando la cara. Estuvo Kharla Magglioco (boxeadora olímpica en Londres-2012). Dicen: 'no, ese deporte no es para ti, tú eres una niña'. Rompemos con eso cuando nos damos cuenta de nuestro potencial. Tengo una sobrina que está practicando karate. Me recuerda mucho cuando inicié mi carrera".