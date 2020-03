R: "Hace 14 años que estoy en el deporte del motor y nunca fui víctima de discriminación. Ser mujer es quizá la pequeña diferencia que hace que se acuerden de mí. Me he sentido más bien apoyada por la mayoría de hombres con los que he trabajado, porque si no hacía bien mi trabajo, ellos tampoco, y el equipo no podía tener éxito. Probablemente es más complicado para las mujeres piloto cambiar a la vez la mentalidad, el comportamiento y la percepción que se tiene de ellas. ¿Es más difícil para ellas encontrar dinero para financiar sus carreras? No lo sé... Pero creo que tienen que demostrar más que los hombres que pueden correr igual de rápido que cualquier otro cuando tienen el apoyo y el equipo para ello. He escuchado también historias de pilotos que habían tenido la impresión de no haber recibido el mismo apoyo que los hombres, sobre todo porque sus equipos no adaptaban la ergonomía a su morfología. Me sorprende, porque sí se hace para los hombres. No digo que sea habitual, pero ha ocurrido".