Nueve muertos en EEUU por el coronavirus Por Javier TOVARLos Angeles, 3 Mar 2020 (AFP) - Nueve personas han muerto por el nuevo coronavirus en Estados Unidos, donde los casos siguen multiplicándose y el gobierno estudia declarar una emergencia para costear el tratamiento de los pacientes infectados que no tengan seguro médico.Todas las muertes por el COVID-19 se han registrado en el estado de Washington, en el noroeste del país. En el condado de King, que abarca a Seattle, se registraron hasta ahora ocho fallecidos, mientras que la otra se reportó en el vecino condado de Snohomish.La mayoría de los fallecimiento se produjeron entre residentes de un ancianato."La situación es muy dinámica a medida que respondemos agresivamente a este brote", dijo Jeff Duchin, oficial de Salud Pública en el condado de King, quien elevó el número de casos confirmados allí a 21. En Snohomish hay seis casos.En todo el país, hay más de 100 casos confirmados y el gobierno del presidente Donald Trump se prepara para declarar estado de desastre bajo una ley que permitiría al Ejecutivo cubrir los costos de los pacientes sin seguro médico.Robert Kadlec, un alto funcionario de Salud, dijo a legisladores el martes que "hay conversaciones preliminares" para lograr que los costos de los pacientes recaigan en el gobierno.Estados Unidos no tiene un sistema de salud público, y expertos han advertido que los 27,5 millones de personas en el país que carecen de cobertura médica podrían ser reacios a buscar tratamiento, poniéndose en riesgo y aumentando la propagación de la enfermedad.La epidemia de COVID-19 se ha propagado a todos los continentes desde su aparición en el centro de China a finales de año y ya ha provocado la muerte de más de 3.100 personas e infectado a más de 90.000. - Estado crítico - Entre los fallecidos reportados este martes se incluyen un hombre en sus 50 y una mujer en sus 80, fallecidos el 26 de febrero, antes de que se declarara la emergencia por el virus.Ambos eran residentes de Life Care, el ancianato donde se reportaron otras muertes por este virus.Susan Gregg, vocera del Centro Médico Harborview de Seattle, donde murió el hombre, dijo que exámenes mostraron que el fallecido estaba infectado con la enfermedad.Indicó además que todo el equipo médico que lo atendió está siendo identificado."En coordinación con Salud Pública, hemos determinado que algunos miembros del personal de la unidad de cuidados intensivos donde estaba siendo tratado pudieron haber sido expuestos" al virus, señaló.En el condado King se reportaron siete nuevos casos, incluyendo otros dos residentes de Life Care, una trabajadora, el familiar de un enfermo, un visitante del ancianato y dos jóvenes en sus 20 de quienes se desconoce cómo fueron expuestos al virus.Cuatro de los hospitalizados en King están en estado crítico.El ancianato dijo en un comunicado que realiza chequeos constantes a sus residentes y empleados, y que cualquiera "que muestre síntomas es puesto en aislamiento". También se suspendieron las visitas de familiares, voluntarios y vendedores. - Elecciones sin alarma - La mayoría de los casos en Estados Unidos se concentran en la costa oeste.California suma 43 casos positivos, según un balance publicado el lunes.Del total, cuatro fueron clasificados como "comunitarios", es decir de origen desconocido, en el que la persona no viajó a una zona afectada ni tuvo contacto con un enfermo.Twitter, una de las gigantes tecnológicas con sede en California, pidió a sus empleados en todo el mundo que trabajen desde casa para intentar frenar la propagación del coronavirus, mientras que Google canceló su gran conferencia anual de desarrolladores de software prevista para mayo en su sede en Silicon Valley.El estado celebra además este martes, junto a otros 13, sus elecciones primarias para escoger al candidato demócrata que enfrentará a Trump en noviembre.En la mayoría de los centros de votación había alcohol en gel en la entrada y las autoridades están alertas a cualquier anuncio de las autoridades.Se "han tomado todas las precauciones necesarias", dijo la seccional del Partido Demócrata en el condado de Solano, cerca de San Francisco, donde se registró el primer caso "comunitario" del país. "Aún estamos planeando algunas celebraciones en la noche, pero creo que habrá menos debido al virus".jt/lda/rsr