Renuncia principal ministro de Costa Rica por escándalo sobre datos privadosSan José, 4 Mar 2020 (AFP) - El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, presentó este miércoles su renuncia al cargo en medio de un escándalo por sospechas de vulneración de información privada de la población.La creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) llevó a la presentación de una moción de censura contra Morales, que no ha sido votada, y a la apertura de una investigación en la Asamblea Legislativa (Parlamento)."Presento mi renuncia al cargo de ministro de la Presidencia, efectiva a partir de hoy" miércoles, dijo Morales, acompañado de miembros del gabinete y diputados oficialistas, al anunciar su renuncia con la lectura de una carta dirigida al presidente Carlos Alvarado. "La realidad política me indica que, como consecuencia de esa moción de censura y de la investigación legislativa iniciada, no tendré la aceptación y comunicación necesarias con el Poder Legislativo", agregó.El ahora exministro adelantó que la próxima semana retomará sus funciones como diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).Su salida deja al presidente Alvarado sin su mano derecha, y se suma a otras dos renuncias dadas a conocer la noche del martes.El viceministro de Hacienda, Juan Alfaro, anunció su salida tras advertir que su nombre fue usado sin su consentimiento en un documento elaborado por un analista de la UPAD para solicitar acceso a información de una base de datos crediticia.También renunció el viceministro de Planificación, Daniel Soto, quien fue uno de los firmantes del decreto de creación de la UPAD, publicado el 21 de febrero en el diario oficial La Gaceta.La fiscalía allanó la presidencia el 27 de febrero pasado en busca de evidencia de posibles ilegalidades en el trabajo de la UPAD, y decomisó teléfonos celulares y computadoras, incluidos los del presidente Alvarado."Agradezco a Víctor Morales Mora su labor como ministro de la Presidencia. Nuestro compromiso con la construcción de una democracia sólida y un país próspero continúa", escribió Alvarado en Twitter.mas/piz