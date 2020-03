"En resumen, el COVID-19 se propaga de forma menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa una enfermedad más grave que la gripe, todavía no hay vacunas ni terapias, y puede ser contenida", dijo en Ginebra el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.