Actualiza con nuevas proyecciones ///Washington, 4 Mar 2020 (AFP) - La campaña de Joe Biden recuperó la vitalidad en la noche del "supermartes" sumando importantes vitorias en estados muy poblados en una jornada electoral clave para decidir quién será el candidato demócratas para enfrentar a Donald Trump en noviembre.Decenas de millones de estadounidenses se pronuncian en la fecha más importante del calendario de la campaña, una jornada en la que se reparte un tercio del total de los delegados de las internas demócrátas."¡Es una buena noche y parece que se va a poner mejor! No lo llaman supermartes por nada", celebró Biden ante a sus seguidores en Los Ángeles.Biden se lanzó a la carrera como favorito, pero en las tres primeras internas tuvo resultados decepcionantes. Sin embargo, llegó revitalizado al "supermartes" después de ganar el sábado en Carolina del Sur con un importante margen.El lunes, el exvicepresidente de Barack Obama sumó los apoyos de los exaspirantes Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O'Rourke, consolidando el aval de los moderados del partido, que temen que Bernie Sanders esté demasiado a la izquierda para ganarle a Trump.Ese impulso permitió que se impusiera en las primarias de Virginia, estado que aporta 99 delegados; Carolina del Norte (110), Alabama (52), Oklahoma (37), Tennessee (64), Arkansas (31) y Minnestota (75), de acuerdo con las proyecciones de los medios.Este "supermartes" asigna 1.357 delegados a la convención demócrata de julio, un tercio del total. Se necesitan al menos 1.991 delegados para obtener la candidatura presidencial del partido.Al final de la noche, la carrera hacia la nominación quedará definida por el número de delegados que se lleve cada candidato, proporcional a la votación obtenida.Biden registró victorias en estados del sur con importante población negra, pero a lo largo de la noche también avanzó en otros bastiones.Su triunfo en Oklahoma, en el corazón de Estados Unidos y con una importante población indígena, marcó un importante avance para Biden y mostró un cambio de tendencia con respecto a 2016, cuando Sanders se impuso con un margen cómodo de 10 puntos sobre Hillary Clinton.En Tennessee, la votación se vio perturbada por una serie de tornados que dejaron al menos 25 muertos.En tanto, Sanders -que busca conservar el liderato tras imponerse en New Hampshire y Nevada y terminar casi empatado en Iowa- ganó en el estado de Vermont, donde es senador, sumando 16 delegados. También se impuso en Colorado (67) y Utah (29).Una de las incógnitas de la jornada es el desempeño que logrará Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York de 78 años, que debuta en las primarias este "supermartes", tras gastar 500 millones de su fortuna personal y posicionarse como tercero en discordia.En cuarto lugar aparece la senadora progresista Elizabeth Warren, de 70 años, que intenta reavivar su campaña tras magros resultados. Muy por detrás figura la congresista de Hawái Tulsi Gabbard, de 38 años, sin expectativa de despuntar.Para Biden, la cita del "supermartes" es una oportunidad de despegarse de Bloomberg para consolidarse como el candidato moderado y centrarse en vencer a Sanders, que partió la jornada como favorito. - Sanders, "absoluta confianza" - Para Sanders -que se describe como "socialista democrático"- la fórmula para derrotar a Trump es congregar "la mayor participación de votantes en la historia" del país. "Hoy les digo que tengo la absoluta confianza de que voy a ganar la nominación demócrata", dijo a sus seguidores en Vermont. Su campaña -que defiende ideas como la cobertura universal de salud y un alza del salario mínimo- capta buena parte del voto latino, tiene gran movilización y ha logrado una recaudación récord a base de contribuciones de particulares.Biden defiende que la gente no busca "una revolución" y que lo que quieren son resultados.Los estados del "supermartes" congregan el 40% de la población del país, y California es la joya de la corona al otorgar 415 delegados, seguido de Texas, con 228, y Carolina del Norte, con 110, los tres con una muy importante población hispana. - Bloomberg y una "coalición amplia" - Bloomberg no dio signos de una retirada inminente y recordó a sus seguidores que en sus campañas para la alcaldía de Nueva York forjó una "coalición amplia" que unió a demócratas, independientes y republicanos moderados. Según las proyecciones, Bloomberg logrará imponerse en el pequeño territorio de ultramar estadounidense de Samoa, una isla en el Oceano Pacífico que también votó este martes. "Sin importan cuantos delegados tengamos esta noche, hemos hecho algo que nadie más pensó que era posible, en sólo tres meses, pasamos de un 1% en las encuestas a ser un contendidor en la nominación demócrata", dijo Bloomberg, citado por su campaña en un comunicado.