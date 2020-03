CentralSupermartes en EEUU opone a Biden y Sanders, con Bloomberg como tercero en discordia Por Julia BENARROUS avec Camille CAMDESSUS à Washington =(Video+Fotos+Infografía)= Houston, Estados Unidos, 3 Mar 2020 (AFP) - El favorito Bernie Sanders y un Joe Biden fortalecido se someten a las primarias demócratas del supermartes en Estados Unidos, en una carrera por la nominación presidencial en la que el magnate Mike Bloomberg invirtió una fortuna con lo que apuesta sacar una buena tajada.Catorce estados, entre ellos California y Texas, que concentran casi un sexto de los delegados a la convención nacional demócrata que designará al candidato en julio, van a las urnas."La prensa y los analistas habían dado esta campaña por muerta (...) Los estados del supermartes tendrán algo que decir al respecto", dijo Biden durante un mitin en Dallas, tras recibir el apoyo de importantes figuras de su partido.En efecto, tras una importante victoria en Carolina del Sur el sábado, el exvicepresidente de Barack Obama recibió el lunes el apoyo de tres expostulantes: la senadora Amy Klobuchar, el exconresistade Texas Beto O'Rourke, y el exalcalde Pete Buttigeg.O'Rourke había abandonado la carrera en noviembre, pero Klobuchar anunció su retiro este lunes y Buttigeg el domingo.La salida de estos moderados redujo aún más el pelotón que corre por la candidatura demócrata a la Casa Blanca a solo cinco aspirantes y la vía del centro se abrió ampliamente para Biden, quien según las encuestas tiene buenas chances de arrebatar la Casa Blanca al presidente Donald Trump, que se postula a la reelección, en los comicios de noviembre.Con sus apoyos al exvicepresidente buscan fortalecer a un postulante de centro para derrotar al senador de izquierda Bernie Sanders, quien encabeza hasta el momento la carrera por la nominación, inquietando al establishment del Partido."Bernie siempre se ha enfrentado a esta gran batalla (dentro del partido). Si ganara la nominación, sería enorme", dijo la AFP Jessica Chadwell, de 24 años, que planea votar por Sanders en Burlington, Vermont, donde el veterano senador fue alcalde. - Tercero en discordia - Pero más allá de que se espera que el supermartes se reduzca a un duelo entre los septuagenarios Biden y Sanders, habrá un tercer septuagenario en discordia: Mike Bloomberg.El magnate, cuya fortuna se ubica entre las 10 mayores del mundo y quien gastó más de 500 millones de dólares en publicidad, hace su debut este supermartes, donde decidió apostar todos los cartuchos al resolver no presentarse a las primeras cuatro primarias celebradas en Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.Un primer debate en el que no destacó y una segunda actuación poco convincente redujeron su nivel de apoyo en las encuestas, aunque aún ocupa el tercer lugar, detrás de Sanders y Biden.Un mal desempeño de Bloomberg dejaría a Biden dominando el centro como única alternativa moderada a Sanders, quien se autoproclama como "socialista democrático". - Sanders favorito - Las encuestas del supermartes son ampliamente favorables a Sanders, pues lo ubican a la cabeza en tres -California, Texas y Virginia- de los cuatro estados que aportan más delegados a la convención.Asimismo, los sondeos ubican al senador por Vermont primero en Massachusetts; Si se cumple el pronóstico, podría ser el fin de la campaña de Elizabeth Warren, senadora por este estado de la costa este.Joe Biden, en tanto, figura primero en Carolina del Norte, donde el presidente Donald Trump realizó un mitín electoral en la noche del lunes, donde prometió vencer a "los socialistas radicales".cjc/hh/yow -------------------------------------------------------------