"Los perros comenzaron a ladrar antes de que sonaran las sirenas, sabían lo que venía", opinó Paula Wade, una residente de East Nashville. "Luego escuchamos un sonido como rugido... Algo me hizo sentarme en la cama, y algo pasó volando a través de la ventana justo por encima de mi cabeza. Si no me hubiera movido, habría tenido la cara llena de vidrios”.