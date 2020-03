El médico Zhang Junjian comentó a The Associated Press que la carga de trabajo para su personal de 1.260 sigue siendo pesada, pero que podrían dar de alta a todos los pacientes para fines de marzo y completar su “misión histórica”. En tanto, los cielos del país se han despejado debido al cierre de fábricas. Pero no se prevé que perdure el descenso en los índices de contaminación.