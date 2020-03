Actualiza con declaraciones de Moreno y de representante de OPS/OMS ///Quito, 2 Mar 2020 (AFP) - La cifra de infectados con el nuevo coronavirus en Ecuador subió a seis este domingo, luego de que se confirmaran los contagios de cinco personas del núcleo familiar de una mujer que llegó de España y cuyo caso fue reportado el sábado como el primero en el país.Ante la suba en el número de casos, y la inquietud creciente entre los ecuatorianos, el presidente Lenín Moreno intentó llevar calma en un mensaje por cadena nacional."La peor epidemia es el pánico", dijo. "Vamos a superar esta epidemia con decisiones correctas, con confianza en las autoridades del ramo". Junto al mandatario, Gina Watson, representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), enfatizó en que "no debe haber alarma, temor y pánico" ante la enfermedad, por la que ya han muerto más de 3.000 personas en el mundo.En la misma línea, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, hizo un llamado a los ciudadanos "a mantenerse informados a través de las fuentes oficiales y a seguir todos los protocolos, que son los lineamientos de seguridad".Más temprano, Andramuño había revelado la nueva cifra en rueda de prensa, cuando detalló que los cinco nuevos casos de COVID-19 se detectaron en Guayaquil (suroeste), dentro del entorno "más cercano al caso índice, al caso primario".El primer caso es el de una ecuatoriana de 71 años que vive en el municipio español de Torrejón de Ardoz (comunidad de Madrid) y que llegó a Guayaquil, haciendo escala en el aeropuerto que sirve a Quito, sin mostrar síntomas.La mujer continúa en "cuidados intensivos" en un hospital guayaquileño, y "su pronóstico sigue siendo reservado", señaló la cartera de Salud en un comunicado. - En cuarentena - Andramuño informó que los cinco nuevos casos "se encuentran con sintomatología leve". "Los estamos vigilando", agregó.Franklin Bajaña, subsecretario nacional de Vigilancia Epidemiológica, manifestó a su vez que "todos (los nuevos contagiados) están en su domicilio porque presentan síntomas leves, están en cuarentena". Los enfermos se encuentran aislados en sus viviendas en Guayaquil y en la localidad cercana de Babahoyo.Tras el primer caso de COVID-19 en Ecuador, la vigilancia epidemiológica se amplió de 149 a 177 personas que mantuvieron contacto con la mujer que está hospitalizada.La epidemia deja más de 3.000 muertos y más de 87.500 casos en más de 60 países. En China, donde se originó, se registran unos 80.000 contagios y por encima de 2.900 fallecidos.Ecuador se convirtió el sábado en la tercera nación latinoamericana afectada por la enfermedad, después de Brasil y México.La llegada del virus alarmó a la población, que sobre todo en el puerto de Guayaquil y de Babahoyo -donde las autoridades suspendieron actos masivos- se volcaron a comprar mascarillas y alcohol antiséptico, productos que escaseaban. - Controles en aeropuertos - En el aeropuerto que sirve a Quito, en la población de Tababela, algunos pasajeros que arribaron desde el extranjero pasaron los filtros de control con mascarillas colocadas por propia iniciativa.Personal sanitario tomaba la temperatura con termómetros infrarrojos y suministraba alcohol a los viajeros para que desinfecten sus manos antes de pasar al área de Migración, donde los funcionarios también estaban provistos de mascarillas, observó la AFP."Estos controles son importantes para evitar que la enfermedad se propague", dijo a la AFP la ecuatoriana Samantha Gamines, quien llegó en un vuelo procedente de Panamá y donde por redes sociales se informó de la presencia del nuevo coronavirus en su país."Fue una impresión muy grande porque no pensábamos que íbamos a estar afectados por esa enfermedad", añadió.La terminal aérea operaba con normalidad. "No hay vuelos cancelados o retrasados por esta causa (COVID-19)", expresó a la prensa Luis Galárraga, portavoz de la Corporación Quiport, administradora del aeropuerto.Ecuador amplió los controles epidemiológicos a los pasajeros que arriban de España y México luego de tomar el miércoles la medida para los que vienen desde China, Italia, Irán y Corea del Sur, entre los más afectados por el virus.sp-dsl/mls -------------------------------------------------------------