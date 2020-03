El vicepresidente Mike Pence, nombrado la semana pasada para dirigir la respuesta de la Casa Blanca al coronavirus, dijo que el Gobierno había contratado a 3M Co para producir 35 millones de máscaras respiratorias adicionales al mes. Instó a los estadounidenses a no comprar las máscaras, que dijo que solo las necesitaban los trabajadores de la salud. Honeywell International Inc. Es el otro gran productor de mascarillas de Estados Unidos.