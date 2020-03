Numerosos casos de otros países europeos han sido rastreados a Italia, por lo que muchas naciones han emitido advertencias para no visitar los 11 pueblos italianos que han estado aislados desde que el virus surgió ahí el 21 de febrero. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos fue más lejos, al exhortar el domingo a los estadounidenses a no viajar a las regiones de Lombardía y Véneto, y colocó la alerta en el nivel máximo, sólo uno por debajo de la advertencia para no viajar a China, en la que se pide a los estadounidenses salir de ese país.