Atalanta firmó una actuación sobresaliente tras golear a US Lecce durante el partido disputado en el Via Del Mare este domingo, el cual acabó con un marcador de 7-2. Los dos equipos venían de cosechar resultados dispares en sus últimos encuentros. US Lecce llegó con la intención de volver al camino de la victoria después de sufrir una derrota por 4-0 en el partido anterior ante AS Roma. En el lado de los visitantes, Atalanta venció en sus dos últimos partidos de la competición contra AS Roma en casa y Fiorentina fuera de casa, por 2-1 y 2-1 respectivamente. Gracias a este resultado, el conjunto bergamasco es cuarto, mientras que US Lecce es decimosexto al terminar el encuentro.

La primera parte del partido arrancó de manera favorable para el conjunto bergamasco, que inauguró el marcador gracias a un tanto en su propio arco de Giulio Donati en el minuto 17. Nuevamente volvió a marcar el equipo visitante, que se distanció estableciendo el 2-0 con en el minuto 22. Sin embargo, el equipo leccesi se aproximó en el marcador por medio de en el minuto 29. Otra vez anotó US Lecce, poniendo las tablas a través de en el minuto 39 que hacía el 2-2. Se puso en cabeza Atalanta mediante un gol de Josip Ilicic poco antes del final, concretamente en el 47, terminando de esta manera la primera mitad con un 3-2 en el luminoso.

La segunda parte del encuentro comenzó de modo inmejorable para el conjunto visitante, que puso más tierra de por medio gracias a otro tanto de Duván Zapata en el minuto 54. Posteriormente marcó el conjunto bergamasco, que aumentó diferencias poniendo el 5-2 por medio de en el minuto 62. Después volvió a anotar el equipo visitante, que aumentó distancias poniendo el 6-2 con a los 87 minutos. De nuevo marcó el conjunto visitante mediante un gol de Ruslan Malinovskiy poco antes del final, concretamente en el 90, finalizando el enfrentamiento con el resultado de 7-2.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de US Lecce dio entrada a Evgeny Shakhov y Panagiotis Tachtsidis por Marco Mancosu y Zan Majer, mientras que Atalanta dio luz verde a Ruslan Malinovskiy, Luis Muriel y Adrien Tameze por Papu Gómez, Josip Ilicic y Duván Zapata.

El colegiado mostró cuatro tarjetas amarillas, dos para Fabio Lucioni y Riccardo Saponara, del equipo local y dos para Hans Hateboer y José Luis Palomino, del equipo visitante.

Con 48 puntos, Atalanta se ubicó en el cuarto puesto de la tabla, en plaza de acceso a Champions League, mientras que el conjunto dirigido por Fabio Liverani se situó en decimosexta posición con 25 puntos al término del encuentro.

En la siguiente jornada, los dos equipos jugarán en su feudo. El equipo leccesi se enfrentará a AC Milan y, por su parte, Atalanta lo hará contra Lazio.