El próximo domingo a las 14:00 se enfrentarán en el Sardegna Arena Cagliari y Roma en la jornada número 26 de la Serie A.

Cagliari encara con ganas de recuperar puntos en el partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada tras sufrir una derrota contra Nápoles en el partido anterior por un resultado de 1-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en ocho de los 24 encuentros jugados hasta la fecha en la Serie A, con una racha de 38 tantos a favor y 36 en contra.

Por su parte, AS Roma se impuso a US Lecce por 4-0 durante su último encuentro de la competición, con goles de Henrikh Mkhitaryan, Aleksandar Kolarov, Cengiz Under y Edin Dzeko, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el feudo de Cagliari. Hasta la fecha, de los 25 partidos que ha disputado el equipo en la Serie A, ha vencido en 12 de ellos y suma una cifra de 32 goles encajados frente a 47 a favor.

En referencia a los resultados como local, Cagliari tiene un balance de cinco victorias, cinco derrotas y dos empates en 12 partidos jugados en su estadio, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, AS Roma tiene un balance de seis victorias, tres derrotas y tres empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención Cagliari si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Sardegna Arena, de hecho, los números muestran seis derrotas y siete empates a favor de Cagliari. Además, los visitantes no pierden en sus últimas seis visitas al estadio de Cagliari. La última vez que jugaron ambos equipos en la competición fue en octubre de 2019 y el resultado fue de empate (1-1).

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Serie A, vemos que el equipo visitante está por delante de Cagliari con una diferencia de 10 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el undécimo lugar con 32 puntos en la clasificación. En cuanto al rival, AS Roma, se sitúa en quinta posición con 42 puntos.