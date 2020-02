El próximo domingo a las 11:00 se jugará el partido de la vigésimo sexta jornada de la Serie A, en el cual veremos disputarse la victoria a US Lecce y a Atalanta en el Via Del Mare.

US Lecce encara con ganas de recuperar sensaciones positivas en el encuentro que corresponde a la vigésimo sexta jornada tras sufrir una derrota contra AS Roma en el partido anterior por un resultado de 4-0. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido seis de los 25 encuentros disputados hasta la fecha con una cifra de 32 goles a favor y 49 en contra.

Por su lado, Atalanta ganó frente a AS Roma en su campo por 2-1 y anteriormente lo había hecho también fuera de casa ante Fiorentina por 2-1, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del US Lecce. Hasta la fecha, de los 24 partidos que ha disputado el equipo en la Serie A, ha vencido en 13 de ellos con una cifra de 63 tantos a favor y 32 en contra.

En referencia al rendimiento como local, US Lecce suma dos victorias, cinco derrotas y cinco empates en 12 partidos jugados en su estadio, de manera que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más posibilidades de las esperadas. En el papel de visitante, Atalanta tiene un balance de siete victorias, una derrota y cuatro empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival acostumbrado a sacar puntos a domicilio, así que US Lecce deberá estar alerta si no quiere dejarse puntos en casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Via Del Mare, obteniendo como resultado dos victorias, tres derrotas y tres empates a favor de US Lecce. Asimismo, los visitantes acumulan dos partidos seguidos sin perder en el feudo de US Lecce. El último enfrentamiento entre US Lecce y Atalanta en esta competición se jugó en octubre de 2019 y concluyó con un resultado de 3-1 a favor de los visitantes.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que ambos equipos están separados por 20 puntos a favor de Atalanta. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el decimosexto lugar con 25 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en cuarta posición con 45 puntos.