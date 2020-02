“Yo no les creo a los mentirosos. Si yo alguna vez hablé de Boca, hablé bien del club. Lo único que digo es que no ensucien más la cancha, porque yo tengo un palco, tengo nietos, tengo sobrinos, que quieren ir a la cancha. No es todo Maradona. Se la agarran conmigo porque no tienen con qué. Y no necesito ninguna plaqueta (de homenaje)”, amplió.