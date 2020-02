actualiza con declaración de Trump ///Washington, 28 Feb 2020 (AFP) - Donald Trump, en campaña por su reelección, reclama un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, pero será finalmente el nuevo coronavirus el que inclinará la balanza para la Reserva Federal.Frente a los riesgos, aún inciertos, que supone la epidemia de Covid-19 para la mayor economía mundial, los mercados esperan en su mayoría dos recortes de tasas este año por parte del banco central norteamericano. Hace algunos días, esperaban que no hubieran rebajas.Trump, que suele atacar a la Fed y a su presidente Jerome Powell, volvió a la carga en una conferencia de prensa sobre el nuevo coronavirus."Deberíamos pagar tasas de interés más bajas", fustigó esta semana luego de admitir que la epidemia impedirá el crecimiento de 3% que esperaba para Estados Unidos en 2020. El viernes expresó su deseo de que el organismo "se involucre pronto", en alusión a su pedido de baja de tasas.Antes durante la jornada, Powell consideró que los fundamentos de la economía de su país son "sólidos" pero aseguró que el organismo está listo para intervenir si la epidemia de coronavirus lo hace necesario."Los fundamentos de la economía estadounidense son sólidos. Sin embargo, el coronavirus representa un riesgo creciente para la actividad económica", consideró en un comunicado."Utilizaremos nuestras herramientas y actuaremos de forma apropiada para sostener la economía", señaló.La bolsa de Nueva York redujo muy brevemente sus pérdidas tras el comunicado.Una economía en mejor estado que otras de grandes países industrializados es el mejor argumento de Trump para permanecer otros cuatro años en la Casa Blanca.En diciembre, la Fed inició una pausa en sus recortes y dejó sus tasas entre 1,50 y 1,75%. Y la tónica parecía de estabilidad en los tipos de interés.Pero la extensión de la epidemia podría cambiar el contexto, aunque Trump afirme que el riesgo de propagación en Estados Unidos es "muy bajo".El pánico se apoderó de las bolsas. Wall Street tuvo su peor semana desde la crisis financiera de 2008, y los inversores se colocan en valores más estables y seguros, como la deuda estadounidense, que paga así tasas históricamente bajas.La próxima reunión del comité monetario de la Fed será los días 17 y 18 de marzo. - De antídotos y milagros - ¿Bajar las tasas de interés sería un antídoto contra la recesión?Este mecanismo que hace más barato el crédito y alimenta así el consumo y la inversión para impulsar la economía, ha sido muy utilizado por los bancos centrales desde 2008."Los actores del mercado esperarán que la Fed dé apoyo" y baje las tasas, estimó la expresidenta del organismo Janet Yellen el miércoles durante una conferencia.Yellen destacó que las tasas de interés son más bajas en Europa que en Estados Unidos y sostuvo que "la Fed tiene un margen de maniobra. Eso no arreglará todo pero sostendrá un poco los gastos de los consumidores, la economía estadounidense y los mercados financieros".En Estados Unidos, el consumo de los hogares representa 70% del PIB."La preocupación es que Powell entre en pánico de nuevo y utilice su herramienta de último recurso, el recorte de las tasas de interés", dijo por el contrario el economista independiente Joel Naroff.Tasas de interés bajas dejan menos margen de maniobra a los bancos centrales para apoyar el crecimiento en caso de necesidad.Pedirle a la Fed que reaccione "es una suerte de pensamiento mágico. (...) La Fed no va a crear las piezas que no se fabrican en las usinas chinas" por la epidemia, ironizó el economista James Grant el jueves en la cadena CNBC.Grant criticó que, con cada nuevo ciclo económico haya "más crédito, más inyección de crédito, más fragilidad". "El sistema inmunitario de las empresas se degradó en diez años de mercados fabulosamente años pero con balances cada vez más frágiles", destacó."No sé cuál es la cura para esto pero creo que un cuarto de punto de menos de la Fed no será esencial", concluyó.jul/vog/mr/rsr/mr -------------------------------------------------------------