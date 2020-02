Actualiza con nuevo reporte sanitario y confirmación de un tercer caso. ///México, 29 Feb 2020 (AFP) - México se convirtió este viernes en el segundo país latinoamericano alcanzado por el nuevo coronavirus, que suma tres casos importados de Italia y probablemente contagiados por una misma persona, informó el ministerio de Salud.Se trata de tres hombres, dos en Ciudad de México y uno más en el norteño estado de Sinaloa, que participaron días atrás de un congreso en la ciudad italiana de Bérgamo (norte), donde tuvieron contacto con un local que habría contraido el virus en Malasia. "Hasta este momento tenemos tres casos confirmados del nuevo coronavirus. Probablemente los tres se contagiaron de una misma fuente. Los tres son casos importados", dijo en rueda de prensa José Luis Alomía, director general de epidemiología del ministerio de Salud.Hasta este viernes, Brasil era el único país de América Latina en registrar un caso de coronavirus, surgido en China y que se expande por el mundo, incluyendo Estados Unidos, que informó tres casos de origen desconocido. El último caso reportado en la región es el de un hombre de 59 años que se encuentra en la capital mexicana, y que estuvo en el norte de Italia, la zona más afectada por la propagación del virus en ese país. Las autoridades no detallaron si se encuentra hospitalizado.Más temprano se habían informado los casos de contagio de un residente de Ciudad de México de 35 años, hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); y el de un hombre de 41 años, originario del estado de Hidalgo (centro) que voló desde la capital mexicana a Culiacán, Sinaloa, donde se encuentra aislado en un hotel.Italia es el país más afectado en Europa por el COVID-19, con 17 muertos y más de 650 infectados. - Más casos bajo análisis -Las autoridades sanitarias señalaron que se encuentran bajo análisis dos casos sospechosos en el estado de Guanajuato (centro) y uno más en Durango (noroeste).Indicaron además que las personas que han convivido con los tres pacientes diagnosticados se encuentran bajo vigilancia de las respectivas autoridades sanitarias, tanto en Ciudad de México como en Sinaloa.A pesar de los casos de coronavirus confirmados en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, descartó que el COVID-19 suponga una situación alarmante para el país. "No es una emergencia nacional ni de salud", afirmó López-Gatell.Pero las autoridades intentan prevenir la expansión del virus. En Sinaloa, se inició la búsqueda de los pasajeros que llegaron junto con el hombre contagiado, que son "decenas", en un vuelo procedente de Ciudad de México, dijo el viernes el secretario de Salud regional, Efrén Encinas.El individuo está aislado, pero si su estado de salud se complica será trasladado a un hospital, agregó. - "Compras de pánico" - En Ciudad de México y Sinaloa, el gel antibacterial y las mascarillas ya se habían agotado en una importante cadena de farmacias, que no tenía una fecha para renovar sus existencias, según dijo a la AFP uno de sus vendedores.Alejandra Bernal, quien trabaja como representante médica de un laboratorio mexicano, ratificó una falta de mascarillas tras un recorrido de trabajo por farmacias."Somos demasiadas personas (en Ciudad de México) entonces, yo siento que el contagio se puede propagar en cualquier momento", dijo Bernal, quien usaba una mascarilla, a la AFP. López-Gatell pidió a la población mexicana mantener la calma, no realizar "compras de pánico" y acatar las recomendaciones sanitarias, principalmente la de lavarse las manos y usar gel antibacterial. "No hay que hacer compras de pánico de desinfectantes domésticos, no hay un sustento científico de que esto les va a servir", dijo el funconario.El virus ha provocado la muerte de 2.700 personas en China, donde hay además 78.000 infectados. Fuera del país asiático, hay unos 50 países con casos confirmados y se han registrado decenas de muertes.Tres mexicanos que estaban en Wuhan, China, donde surgió el virus, llegaron este viernes a la capital mexicana, procedentes de Bogotá, Colombia, cuyo gobierno los evacuó del país asiático, informó la cancillería.Aunque no han presentado síntomas, estarán aislados en sus casas 14 días "como medida preventiva", añadió el ministerio. En 2009, México fue epicentro de la pandemia de gripe AH1N1 que provocó la muerte de decenas de miles de personas en todo el mundo.bur-nc/mls -------------------------------------------------------------