EnfoqueLa epidemia del coronavirus se extiende en Corea del Sur y estrellas del K-pop BTS anulan conciertos =(Fotos+Live Video+Video archivo)= Seúl, 28 Feb 2020 (AFP) - Las estrellas del K-pop BTS anunciaron el viernes la anulación de sus conciertos previstos en abril en Seúl debido al nuevo coronavirus que castiga especialmente a este país, donde hubo casi 600 nuevos contagios en las últimas 24 horas.La banda de siete chicos, uno de los fenómenos musicales más importantes del mundo, tenía cuatro fechas programadas en el Estadio Olímpico de Seúl para promover su último álbum, "Map of the Soul: 7", del que se vendieron cuatro millones de copias antes de su salida. Más de 200.000 admiradores iban a congregarse durante cuatro noches en el recinto que acogió los Juegos de 1988, dijo en un comunicado Big Hit Entertainement, el agente de la banda, primer grupo de K-pop que alcanzó la cima de ventas en Estados Unidos y Gran Bretaña.Big Hit Entertainement explicó que la anulación era "inevitable" porque es "imposible en este momento predecir la magnitud de la epidemia" que genera mucha incertidumbre logística para la organización de conciertos, pero también para los espectadores."Debemos tener en cuenta la salud y la seguridad de cientos de miles de espectadores y artistas", agregó.Muchas actividades culturales y deportivas han sido anuladas o aplazadas en Corea del Sur debido a la epidemia, incluidos el Mundial de tenis de mesa por equipos. - Fábrica Hyundai paralizada - La reanudación de las clases después de las vacaciones se postergó.Estados Unidos, que tiene 28.500 soldados desplegados en la península, aplazó junto con su aliado surcoreano sus próximos ejercicios militares conjuntos.Hyundai Motor, quinto fabricante mundial de automóviles, incluida su filial Kia, suspendió la actividad de una de sus fábricas de Ulsan (sureste), uno de cuyos empleados dio positivo al coronavirus, según la agencia surcoreana Yonhap.El grupo había suspendido la producción hace unas semanas debido a una escasez de piezas chinas, ocasionada por la epidemia.Corea del Sur reportó 571 casos nuevos, lo que elevó a 2.337 (de ellos 13 muertos) su registro de contaminados, el balance más elevado para un solo país, después de China.Más del 90% de los nuevos casos se registraron en Daegu, la cuarta ciudad del país, y en la provincia vecina de Gyeongsang del Norte.El balance debería aumentar pues las autoridades comenzaron a realizar pruebas con más de 275.000 fieles de la Iglesia Shincheonji de Jesús, situada en Daegu. Esa secta está directamente relacionada con la mitad de los casos de contaminación en el país. - 68.000 personas sometidas a pruebas - El alcalde de Daegu, Kwon Young-jin, declaró que el total de casos en su ciudad podría alcanzar los 3.000, según la agencia Yonhap.Muchas vías de esta ciudad de 2,5 millones de habitantes están desiertas, y tiendas restaurantes cerraron sus puertas.Las autoridades han multiplicado sus llamados a la población para que se queden en casa si tienen síntomas. Pero la duodécima economía mundial no contempla ningún cordón sanitario alrededor de la ciudad, como hizo China con Wuhan, donde apareció el nuevo coronavirus.Corea del Sur tiene un sistema médico de punta, une prensa libre y una cultura de transparencia, lo que explica, según observadores, el elevado registro de contagios. Más de de 68.000 personas ya fueron sometidas a pruebas.