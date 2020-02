"No me da confianza el peso, no es de ahora, es de siempre", dice esta abogada de 43 años. Golpeados por décadas de inflación, recesiones y devaluaciones cíclicas, muchos argentinos prefieren refugiarse en el dólar como forma de ahorro y lo esconden "bajo el colchón", expresión con la que indican que guardan el dinero en casa.