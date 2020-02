Y la honestidad es lo que Affleck practica ahora a un nivel rara vez visto en Hollywood, por no hablar de alguien cuyos momentos buenos y malos han sido comidilla de los tabloides. En una entrevista esta semana, Affleck fue claro y sincero sorbe su batalla por la sobriedad y el origen de su problema con el alcohol. Se reunió con The Associated Press en una escuela secundaria en Nueva York luego de grabar un especial con Barbara Walters y poco antes de que el New York Times publicara un perfil íntimo sobre él. Ocasionalmente se le quebraba la voz, pero la mayor parte del tiempo habló con seriedad y sin rodeos. Parecía recién librado de una carga. Hacer “The Way Back”, dijo, le ayudó.