The Associated Press ha revisado los resultados actualizados y no declarará un ganador debido a preocupaciones aún existentes acerca de si los resultados que el partido difundió son totalmente precisos. Las asambleas partidarias del 3 de febrero tuvieron problemas técnicos que causaron una demora en la difusión de los resultados, incongruencias en las cifras y que no hubiera un ganador claro.