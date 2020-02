Amplía con más declaraciones de AMLO y precisa status del enfermo de influenza a bordo ///San Miguel de Cozumel, México, 27 Feb 2020 (AFP) - Un crucero ítalo-suizo que arribó el miércoles a costas de México, después de que Jamaica e Islas Caimán le negaron el desembarco por temor a un caso de coronavirus, podrá desembarcar en México luego de que se cumpla con las "normas sanitarias", dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador."Se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco de los que están en este barco (...) no podemos actuar con discriminación, se va a cumplir nada más con las normas sanitarias", dijo el mandatario en su conferencia matutina sin detallar qué procesos de seguridad sanitaria se efectuarán para el desembarco. "No podemos actuar de manera inhumana. Imagínense la desesperación [de los pasajeros], de todo lo que implica", enfatizó López Obrador.Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, estado al que pertenece la isla, dijo que el crucero Meraviglia "deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional (organismo local), quienes verificarán los temas de salud a bordo".Y "si hay situación de riesgo en salud no habrá autorización para desembarco", aseguró Joaquín.Pero López Obrador descartó riesgos. "La información que tenemos es que no hay enfermos. Un marinero sí, pero con otro tipo de enfermedad", aseguró el mandatario.Un puñado de personas se manifestaron la víspera en contra del desembarco del crucero."¡No queremos el virus en Cozumel!", gritaba el miércoles en la noche un hombre en la marina de la isla."¡Ya tenemos suficiente con el dengue!", decía una de las pancartas de los manifestantes, que portaban mascarillas.- Atracará cuando baje el viento - A la embarcación de la empresa ítalo-suiza MSC Cruceros se le impidió atracar en Jamaica e Islas Caimán luego de que corriera el rumor de que una de las personas abordo estaba infectado con el nuevo coronavirus.El mismo miércoles, el municipio de Cozumel aseguró en un comunicado que la secretaría de Salud estatal comprobó que dicho tripulante "ya fue diagnosticado con un cuadro de influenza, no de coronavirus, como se ha especulado".En tanto, la empresa aseguró que la persona diagnosticada fue aislada de otros miembros de la tripulación y pasajeros desde el momento en que mostró síntomas.El tripulante "había viajado de Miami a Manila, con conexión directa vía Estambul. Presentaba indicios de gripe común y, tras someterse al control del centro médico de a bordo, dio positivo en influenza tipo A", detalló la empresa.El crucero atracará mañana viernes en el muelle de Cozumel cuando se espera que disminuya la fuerza del viento para que ingrese al puerto de manera segura, dijo en su último comunicado la empresa.La epidemia de COVID-19 ha provocado ya la muerte de 2.700 personas en China, donde hay además 78.000 infectados. Fuera del país asiático, hay tres docenas de países con casos confirmados y se han registrado unas 40 muertes debido a la epidemia.El primer caso del nuevo coronavirus en América Latina fue diagnosticado este miércoles en Brasil.Aunque hasta el momento México no tiene casos confirmados de coronavirus, la secretaría de Salud informó la noche del miércoles que analiza un posible caso en Ciudad de México.jg-str/mps -------------------------------------------------------------