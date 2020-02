actualiza cifras ///París, 26 Feb 2020 (AFP) - He aquí el desarrollo de la situación por el coronavirus durante las últimas 24 horas, marcadas por una mejora de la situación en China pero también por un mayor número de países afectados, entre ellos Brasil, que registró el primer caso de esta epidemia en América Latina. - Casi 2.800 muertos, 40 países afectados - Según las últimas cifras de la OMS, hay en China unos 80.000 casos en total con unos 2.700 muertos. Fuera de China se han producido hasta ahora al menos de 3.000 casos y casi medio centenar de muertos, en unos 40 países.Pero los contagios por el nuevo coronavirus que se confirman cada día en el resto del mundo son ahora superiores a los registrados en China, anunció este miércoles la Organización Mundial de Salud (OMS).El martes se contabilizaron 411 nuevos casos en China, donde el virus hizo su aparición en diciembre, pero hubo 427 en el resto del mundo. En términos de victimas mortales, la epidemia causó el miércoles en China en 24 horas 52 nuevos fallecimientos, la cifra más baja en tres semanas.Brasil confirmó este miércoles el diagnóstico de coronavirus de un brasileño de 61 años, residente en Sao Paulo, que había regresado hacía cinco días de la región italiana de Lombardia. Este es el primer caso en América Latina.En Europa, el país más afectado es precisamente Italia (más de 400 casos y 12 muertos), que a su vez ha repercutido en países como Austria, Suiza, Croacia, Grecia, Argelia o Macedonia del Norte. Por su parte Irán registra 19 muertos por un total de 139 casos, entre éstos el viceministro iraní de Salud. Han surgido casos en Pakistán y Georgia.El coronavirus registró en Francia el segundo fallecido, un francés en la noche del martes el miércoles. Un turista chino ya había fallecido previamente. - El mundo no está preparado El mundo "simplemente no está preparado" para hacer frente a la epidemia del coronavirus, declaró el martes el experto que dirige la misión de expertos conjunta OMS/China, Bruce Aylward.Para contener las expansión de la epidemia, varios países del Golfo anunciaron medidas para limitar los desplazamientos con Irán.En Europa, los países vecinos de Italia decidieron mantener abiertas sus fronteras.En Estados Unidos, las autoridades dijeron que preveían una propagación de la epidemia en su país y animaron a las escuelas, las empresas y los gobiernos locales a tomar medidas de precaución como la anulación de eventos públicos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que dará una rueda de prensa sobre la crisis del coronavirus este miércoles a las 23H00 GMT en la Casa Blanca, en la que se prevé acuse a los opositores demócratas y a medios de comunicación de asustar a los mercados con su cobertura de la epidemia. - Economía y deporte en la crisis - Las principales bolsas mundiales siguen operando con nerviosismo. Además, el precio del petróleo seguía cayendo el miércoles y el barril de petroleo WTI, la referencia en Estados Unidos, cayó a su nivel más bajo desde enero de 2019, en un mercado preocupado por el avance del coronavirus.El temor a la epidemia provocó la suspensión este miércoles del partido del torneo de Seis Naciones de rugby entre Irlanda e Italia, previsto el 7 de marzo. Los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 se mantendrán, afirmaron este miércoles los organizadores, mientras el gobierno japonés llama a anular o reducir los grandes eventos de masas de las próximas semanas por temor a la expansión del coronavirus.Los Juegos Olímpicos empezarán el 24 de julio y finalizarán el 25 de agosto.ang/cds/me-jz -------------------------------------------------------------